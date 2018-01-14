البورصة المصرية تستقبل التعديل الوزارى بأرباح 5 مليارات جنيه





كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وواصل المؤشر الرئيسى تحقيق مستويات تاريخية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 851.780 مليار جنيه، لتستقبل البورصة المصرية التعديل الوزارى بأرباح 5 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 46.9 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 40 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 5.3 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 70.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 15254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% عند مستوى 2692 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14868 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 538 نقطة.

وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 46 شركة، ولم تتغير 32 شركة.