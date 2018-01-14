الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته





كتب - أحمد جمعة

أكد مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثانى حل ضيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلبه وحظى بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق الذى مارسته الحكومة القطرية عليه وقوبل بكل ترحاب وكرم، وهو حر التصرف بتحركاته وتنقلاته وقد أبدى رغبته بمغادرة الدولة، حيث تم تسهيل كافة الإجراءات له دون أى تدخل يعيق هذا الأمر.

وعبر المصدر، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم، عن أسفه للافتراءات التي صاحبت مغادرة الشيخ عبدالله بن علي آل ثانى لدولة الإمارات، مؤكدا أن هذه الممارسات والادعاءات باتت نهجا متواصلا لدولة قطر فى إدارتها لأزمتها.