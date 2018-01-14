الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاته

الإمارات: الشيخ عبدالله بن على آل ثانى حل ضيفا وحر التصرف فى تحركاتهالأحد، 14 يناير 2018 08:34 م
الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني
كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق
أكد مصدر مسؤول فى وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثانى حل ضيفا على دولة الإمارات العربية المتحدة بناء على طلبه وحظى بواجب الضيافة والرعاية بعد أن لجأ للدولة جراء التضييق الذى مارسته الحكومة القطرية عليه وقوبل بكل ترحاب وكرم، وهو حر التصرف بتحركاته وتنقلاته وقد أبدى رغبته بمغادرة الدولة، حيث تم تسهيل كافة الإجراءات له دون أى تدخل يعيق هذا الأمر.
وعبر المصدر، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم، عن أسفه للافتراءات التي صاحبت مغادرة الشيخ عبدالله بن علي آل ثانى لدولة الإمارات، مؤكدا أن هذه الممارسات والادعاءات باتت نهجا متواصلا لدولة قطر فى إدارتها لأزمتها.
إضافة تعليق
رواد "سوشيال ميديا" يحتفون بزيادة تمثيل السيدات فى التشكيل الجديد للحكومة.. مغردون: شىء مشرف وأحسن تتويج لعام المرأة.. ويؤكدون: واثقون بتحقيق إنجاز عظيم.. ويعكس جوهر نظرة الرئيس السيسي للمرأة
رئيس وزراء إثيوبيا فى القاهرة الأربعاء.. اللجنة العليا المشتركة تبحث التعاون فى التعليم والصحة وقضايا القارة.. مصادر:اجتماع وزيرى خارجية إثيوبيا والسودان بالخرطوم بحث الرد على وساطة البنك الدولى بأزمة سد النهضة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة