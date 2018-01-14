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الإفراج عن شاب مختطف من أهالى الداخلة بعد دفع فدية 80 ألف جنيه

الأحد، 14 يناير 2018 12:53 ص
الإفراج عن شاب مختطف من أهالى الداخلة بعد دفع فدية 80 ألف جنيه خطف - صورة أرشيفية


الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أفرج مختطفون عن شاب من أهالى قرية العوينة التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، أثناء قيادته سيارته ربع نقل على طريق الواحات الفرافرة، حيث اختطف بالقرب من مدخل 6 أكتوبر وتم اقتياده لمكان مجهول لمدة 3 أيام، ومساومة أسرته على دفع فدية للإفراج عنه والتى دفعت بالفعل وقيمتها 80 ألف جنيه، حيث أفرجوا عنه وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

 

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بتعرض شاب يدعى "عبد الحميد.م.ج"، من أهالى قرية العوينة بالداخلة، ومقيم بمركز الفرافرة، ويعمل على سيارته "ربع نقل" على طريق القاهرة الفرافرة، حيث كان فى رحلة سفر ليلية، ويتحدث مع أسرته على الهاتف، مؤكدًا أن سيارتين حاصرتاه فى الطريق ولا يرى جيدًا من الشبورة، ثم انقطع الاتصال معهم واختفى لمدة 3 أيام حتى وردهم اتصال منه يخبرهم بأنه مختطف ويجب دفع فدية للإفراج عنه، وبالفعل تم التواصل مع الخاطفين، وقاموا بسداد مبلغ 80 ألف جنيه، وتم الإفراج عنه وعن السيارة، وحررت أسرته محضرًا بالواقعة بالقاهرة، وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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