اتحاد "المشروعات الصغيرة": إنشاء مجمع يضم 1000 مصنع بتكلفة 1.5 مليار جنيه





كتب – هانى الحوتى

كشف المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن البدء فى إنشاء مجمع متكامل يضم ألف مصنع بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه، بتوجيهات من القيادة السياسية التى تعتبر الصناعات الصغيرة والمتوسطة هى الأمل.

وأوضح السقطى فى تصريحات صحفية، أن مبادرة الـ 4000 مصنع، والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم على إنشائها عدة جهات، منها جهاز تنمية المشروعات ووزارة التجارة والصناعة واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الأخير تبنى إنشاء الـ 1000 مصنع ضمن المبادرة.

ولفت السقطى إلى أن المتقدمين لهذه المشروعات سيتم تدريبهم تدريب موجز ويتم الاختيار فيما بينهم، مشيرًا إلى أهمية أن يكون المتدربين هم أنفسهم أصحاب الشركات، وذلك لمعالجة ظاهرة عدم إقبال خريجى الجامعات على قبول الوظائف العمالية.

وعن أنشطة المصانع المزمع عقدها، قال السقطى، إن الاتحاد يهتم بأمرين هما تصنيع الأجزاء الخاصة بالمصانع الكبرى، وأيضًا إحلال الواردات بتوفير ماكينات للشركات الناشئة، موضحًا "أن المتقدمين سيتم تدريبهم على التسويق والماليات بطريقة موجزة وعمل اختبار لهم".

وأوضح أن الدراسات كشفت أن هناك أجزاء لابد من تواجدها جنبًا إلى جنب مع التوسع فى إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها التسويق والجودة والتمويل، لافتا إلى أن توفر التسويق يتيح للمنتج الصغير سهولة فى التسويق، مشيرًأ إلى أهمية الاستمرار فى الإنتاج بجودة ملائمة يتطلب وجود مختبرات للجودة باخل المجمعات الصناعية، وكذا مراكز للصيانة وتسهيل الإجراءات.