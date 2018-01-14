إصابة 3 أشقاء بالتسمم فى المنوفية

إصابة 3 أشقاء بالتسمم فى المنوفيةالأحد، 14 يناير 2018 12:32 ص
تسمم - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب 3 أشقاء بحالة تسمم، إثر تناولهم طعامًا من أحد المحال التجارية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "ف م ف" طالب، وشقيقيه "ا" طالب، و"ع" تلميذ، جميعهم مقيمين دائرة المركز مصابين بحالة تسمم، وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.
بالانتقال والفحص وبسؤال والدهم، أفاد بقيام أبنائه بشراء أطعمة من محل بقالة بالقرية، وعقب تناولهم لها انتابتهم حالة من القىء الشديد ليتم نقلهم إلى المستشفى، نافيًا وجود شبهة جنائية.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.
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