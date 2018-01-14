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الأحد، 14 يناير 2018 04:35 م
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إصابة أحد مسؤولى حركة حماس الفلسطينية فى انفجار صيدا جنوب لبنان (صور)

الأحد، 14 يناير 2018 12:40 م
إصابة أحد مسؤولى حركة حماس الفلسطينية فى انفجار صيدا جنوب لبنان (صور) انفجار سيارة


(أ ف ب)
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أصيب القيادى فى حركة حماس الفلسطينية محمد حمدان بجروح الأحد جراء تفجير سيارة في مدينة صيدا في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر عسكرى وآخر طبي لوكالة فرانس برس.

وقال مصدر عسكري لفرانس برس ان "سيارة من طراز بى أم دبليو انفجرت فى مدينة صيدا ما أدى إلى إصابة المسؤول فى حركة حماس محمد حمدان". وأكد مصدر طبى فى المدينة لفرانس برس أن حمدان "أصيب اصابة بالغة فى قدميه بينما كان يهم بالدخول الى السيارة" التي احترقت بالكامل.

تفجير فى صيدا بلبنان
تفجير فى صيدا بلبنان

 

استهداف عضو بحركة حماس فى لبنان
استهداف عضو بحركة حماس فى لبنان

 

تفجير فى لبنان يستهدف عضو بحركة حماس
تفجير فى لبنان يستهدف عضو بحركة حماس

 

الأمن اللبنانى فى موقع التفجير بصيدا
الأمن اللبنانى فى موقع التفجير بصيدا

 

تفجير فى صيدا يستهدف عضو بحركة حماس
تفجير فى صيدا يستهدف عضو بحركة حماس

 

تفحم سيارات إثر تفجير صيدا
تفحم سيارات إثر تفجير صيدا

 


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