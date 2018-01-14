أول ظهور لوزيرة السياحة الجديدة بعد أدائها اليمين فى مقر الوزارة.. صور





كتبت – ميرفت رشاد

توجهت اليوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، عقب أدائها اليمين الدستورية إلى ديوان عام وزارة السياحة بالعباسية لتسلم مهام عملها رسميا، ولقاء قيادات ورؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة.

وخلال الاجتماع قام رؤساء قطاعات الوزارة بعرض الملفات الخاصة بقطاعاتهم وخطط العمل الحالية، وقد استمعت الوزيرة لأبرز المشاكل التي تواجه كل قطاع وأهم المقترحات والرؤى لحل هذه المشاكل.

كما استعرض رئيس هيئة تنشيط السياحة باستعراض الدور المنوط بالهيئة والعوائق التى تؤثر على عملها، مشيرا إلى الجهود الى تمت لإعادة هيكلة الهيئة وحملة التسويق الدولية.

وفى أول تصريح لها أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية العمل الجماعى والتنسيق المتكامل لإنجاح المنظومة السياحية، لافتة إلى أنها ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بعقد لقاءات مع القطاع الخاص ومستثمرى السياحة.

كما أوضحت الوزيرة أنها تولى اهتماما كبيرا لخلق هيكل إداري وقوانين تجعل وزارة السياحة المصرية نموذجا يحتذى به فى كيفية إدارة المنظومة السياحية، مشيرة إلى أن مصر تزخر بكنوز طبيعية وتراث حضارى وثقافى فريد مما يضعها في مكانة سياحية عالمية متميزة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك بالفعل تحسنا كبيرا في الحركة السياحية الوافدة الى مصر، متمنية أن تعود مصر إلى مكانتها السياحية التي كانت عليها وتنجح الوزارة في تحقيق المردود الاقتصادي من السياحة الذي يساهم في زيادة الدخل القومي.

حضر الاجتماع هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، وهبة لطفى رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، ومحمد شعلان رئيس قطاع الشركات والمرشدين، وحمدى صبحى رئيس قطاع الأمانة العامة، ومصطفى عبد اللطيف رئيس قطاع الأنشطة السياحية، وعبدالفتاح العاصى رئيس قطاع الفنادق، والمستشار أحمد المهدى المستشار القانوني للوزيرة.



تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة رانيا المشاط قد شغلت العديد من المناصب الاقتصادية الهامة على رأسها مستشار كبير اقتصادى في صندوق النقد الدولى بواشنطن، ووكيل محافظ البنك المركزى المحلى للسياسة النقدية.

وحصلت الدكتورة رانيا المشاط على بكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية 1995، ومن ثم شهادة الدكتوراه في الإقتصاد من جامعة الميريلاند في كوليج بارك 2001، كما نالت شهادة السياسات العامة والإبداع القيادي من جامعتى هارفارد وأكسفورد فى 2016.



المشاط فى الوزارة



داليا المشاط وزيرة السياحة



استقبال وزيرة السياحة