أمن القليوبية يضبط عاطلا وزوجته روجا أموالا مزورة بشبرا الخيمة





القليوبية نيفين طه

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط عاطل وزوجته، بحوزتهما مبالغ مالية مزورة، تحرر المحضر الازم، وجاري عرض المتهمين علي النيابة.

تلقي اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضابط مباحث قسم أول شبرا الخيمة أكدتها التحريات، تفيد بقيام شخصين يروجان عملات ورقية مقلدة بمنطقة نادي بيجام بشبرا.

على الفور تم الإنتقال لمكان البلاغ، وتم ضبط كلا من، "ناصر م ع" 51 سنة، عاطل، ومقيم بقليوب، و"نوارة ي ش" 38 سنة، ربة منزل، "زوجة الأول"، وبحوزتهما ( 618 ) ورقة مالية فئة المائة جنيه، بإجمالي مبلغ 61.800 جنيهاً "مقلدة"، بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها لعملاءهما من ذوي السمعه السيئة.

جاري تطوير مناقشة المتهمين للوقوف علي حجم نشاطهما الإجرامي، تحرر عن ذلك المحضر رقم 817 لسنة 2018م إدارى قسم أول شبرا الخيمة.