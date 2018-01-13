وزير النقل يتفقد اليوم "القوس الشمالى الغربى" بالطريق الدائرى الإقليمى

وزير النقل يتفقد اليوم "القوس الشمالى الغربى" بالطريق الدائرى الإقليمىالسبت، 13 يناير 2018 06:00 ص
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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يتفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع "القوس الشمالى الغربى" بالطريق الدائرى الإقليمى المدرج بالمشروع القومى للطرق بطول 58.5 كم.
ويتابع وزير النقل خلال جولته برفقة قيادات الطرق والكبارى معدلات تنفيذ المشروع مع شركات المقاولات المنفذة له، حيث مخطط انتهاء تنفيذه نهاية مارس المقبل.
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