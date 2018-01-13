وزير النقل يتفقد اليوم "القوس الشمالى الغربى" بالطريق الدائرى الإقليمى





كتب رضا حبيشى

يتفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم السبت، أعمال تنفيذ مشروع "القوس الشمالى الغربى" بالطريق الدائرى الإقليمى المدرج بالمشروع القومى للطرق بطول 58.5 كم.

ويتابع وزير النقل خلال جولته برفقة قيادات الطرق والكبارى معدلات تنفيذ المشروع مع شركات المقاولات المنفذة له، حيث مخطط انتهاء تنفيذه نهاية مارس المقبل.