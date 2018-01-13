وزير الصناعة يفتتح مصنعا للعدادات الذكية وخطا لطباعة مواد التعبئة بـ6 أكتوبر





كتب إسلام سعيد

افتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، أحدث مصنع لإنتاج العدادات الذكية فى المنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك فى إطار جولته الميدانية التى تضمنت افتتاح عدد من المصانع الجديدة.

اللوحة التذكارية للمصنع الجديد

وتفقد المهندس طارق قابيل المصنع الجديد، الذى ينتج عدادات قياس الاستهلاك و"البوردات الإلكترونية المطبوعة" والدوائر الكهربائية والإلكترونية وأجزاء ومكونات ولوازم ومدخلات وملحقات قياس الطاقة أحادية وثلاثية الأوجه بكل أنواعها، وعدادات استهلاك المياه بكل أنواعها، وعدادات قياس استهلاك الغاز بكل أنواعها، إضافة إلى تصنيع لمبات الإضاءة وكشافات إضاءة الشوارع، وذلك باستثمارات إجمالية قدرها 50 مليون جنيه، وتبلغ مبيعات الشركة أكثر من 20 مليون جنيه.

وزير الصناعة يتفقد منتجات مصنع العدادات الذكية

وقال وزير الصناعة والتجارة، على هامش الافتتاح وجولته التفقدية بالمصنع، إن تنمية قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية تأتى على رأس أولويات الوزارة، باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة، التى يمكن أن تسهم فى الارتقاء بالصناعة الوطنية، باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية النهوض بقطاع الصناعات الهندسية لما يتمتع به من ميزات تنافسية مرتفعة بالسوقين المحلية والعالمية، وفرص تصديرية واعدة، إذ يعد القطاع من أهم القطاعات التصديرية فى مصر.

وأشار الوزير طارق قابيل، إلى أن تصنيع العدادات الذكية فى مصر يعكس خطة واستراتيجية الوزارة الهادفة لتعميق التصنيع المحلى، والتركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بهدف إحلال الصناعة المحلية محل المستوردة، وتوفير العملة الصعبة بجانب إتاحة فرص عمل جديدة أمام الشباب.

معدات مصنع الطباعة

ووجه وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، مسؤولى المصنع بضرورة كتابة عبارة "صنع فى مصر" على العدادات بطريقة واضحة، حتى يتسنى للمستهلك، سواء كان محليا أو أجنبيا، التعرف على دولة المنشأ.

صورة تذكارية مع العاملين

وفى سياق الجولة، افتتح المهندس طارق قابيل خط الإنتاج الجديد لإحدى شركات طباعة مواد التعبئة والتغليف، باستثمارات 100 مليون جنيه، وتبلغ مبيعات الشركة السنوية 160 مليون جنيه، وإجمالى صادراتها 55 مليون جنيه، ومن المخطط زيادة رأس مالها إلى 250 مليون جنيه خلال العامين المقبلين.

وأشار "قابيل"، فى تصريحات على هامش الزيارة، إلى حرص الوزارة على النهوض بقطاع الطباعة وإنتاج مواد التعبئة والتغليف، باعتباره أحد القطاعات المهمة فى الصناعة الوطنية، ويخدم عددا من الصناعات والقطاعات الإنتاجية، لافتا إلى إنشاء الوزارة مجلسا تصديريا للطباعة والتغليف والورق، بهدف الارتقاء بصادرات هذا القطاع الحيوى، والمساهمة فى حل المشكلات التى قد يواجهها المستثمرون فى هذا المجال، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات محدثة تضم المصدرين والمنتجين بهذا القطاع المهم.