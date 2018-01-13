وزيرة التضامن الاجتماعى توزع مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية بالوادى الجديد





الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الوادى الجديد،زيارة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، للمحافظة يوم الثلاثاء المقبل، لتوزيع 5 حزم إعانات للحالات الأولى بالرعاية، فى احتفالية بمركز شباب مدينة الخارجة، بحضور محافظ الإقليم ومسئولى الجهاز التنفيذى بالمحافظة.

وقال إمام فوزى إمام مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة فى بيان له، أن حزم الإعانات تضم توزيع الدفعة الأولى من القرض الحسن، بإجمالي 2 مليون و170 ألف جنيه، على أن يسدد القرض على 35 شهرا، دون فائدة، وتوزيع 5 آلاف قطعة ملابس لتنفيذ مشروع صغير، وتوزيع 21 طرفا صناعيا و10 كراسى متحركة، وصرف إعانات لـ21 حالة مصابة بشلل أطفال وإعاقة نتيجة حوادث الطرق.

وفى سياق متصل أكد إمام، أن الوزارة اعتمدت ملبغ مليون و250 ألف جنيه لدعم 10 دور حضانة، بواقع 125 ألف جنيه لكل حضانة، تمثلت فى حضانات "الخارجة بلد - قرية بورسعيد – قرية الخرطوم - قرية بولاق – قرية الجزائر – قرية جدة بمركز باريس - قرية البشندي بمركز بلاط – الجمعية النسائية بمدينة موط بالداخلة – الحضانة النموذجية بمدينة الفرافرة" .