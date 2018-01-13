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وزيرة التخطيط لـ"خالد صلاح":لدينا موظف لكل 16 مواطنا بالجهاز الإدارى للدولة

السبت، 13 يناير 2018 09:05 م
وزيرة التخطيط لـ"خالد صلاح":لدينا موظف لكل 16 مواطنا بالجهاز الإدارى للدولة برنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح


كتب محسن البديوى
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه يوجد فى مصر موظف لكل 16 أو 17 مواطنا، وهذه معدلات مرتفعة للغاية، وخلال أشهر قليلة سيتم الانتهاء من دراسة تتضمن مناطق الفائض والعجز، مشيرة إلى أن المتوسط فى الدول أن يكون هناك موظف لكل 60 مواطنا.

وأوضحت فى تصريحات تليفزيونية ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر فضائية "النهار"، أن الدولة حققت 5.2% معدلا للنمو فى الربع الأول من العام المالى الجارى، وهناك صعود فى الربع الثانى، مضيفة أن الحكومة تستهدف الوصول لمعدل نمو 5.5% بنهاية العام المالى، بجانب زيادة حجم الاستثمارات لحدود 20%، مشددة أن هناك زيادة فى معدلات التشغيل وانخفاض فى معادلات البطالة، كما أن الربع الأول من العام المالى الجارى شهد انخفاضًا فى معدلات التضخم لأقل مستوى له منذ 2015، وهناك توقعات للبنك الدولى تشير إلى انخفاض التضخم 13% فى يونيو القادم.

كما أشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة معدلات فى الصادرات، وانخفاض فى معدل الواردات، مع زيادة مكون المنتج المحلى، مستطردة: "جهود الحكومة تستهدف زيادة التوظيف ومعدلات التشغيل ونجحنا فى خفض معدلات البطالة خلال الربع الأول من العام المالى".

وفيما يتعلق ببرامج التدريب الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة، قالت إنه سيتم إجراء كل برامج التدريب سوف تتم فى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وهناك استراتيجية للتدريب تشمل برامج تأسيسية لكل من التحق بالجهاز الإدارى خلال الخمس سنوات الماضية، مستطردة :" كل الموظفين لازم ياخدوا هذا البرنامج".


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