وزيرة التخطيط: بدء برنامج تدريب العاملين بوحدات الموارد البشرية نهاية الشهر

ولا يمكن تقييم الموظفين قبل تدريبهم..
وزيرة التخطيط: بدء برنامج تدريب العاملين بوحدات الموارد البشرية نهاية الشهرالسبت، 13 يناير 2018 03:09 م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب: هانى الحوتى - تصوير: حسن محمد
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنها أصدرت 90% من القرارات المرتبطة بقانون الخدمة المدنية المتعلقة، ويتبقى فقط القرارات المتعلقة بتقويم الأداء، مضيفة أنه تم الانتهاء من نظام لتقييم أداء الموظف بشكل أكثر موضوعية عن السابق، والذى كان بيحصل خلاله 99% من الموظفين على تقييم مثالى رغم المعاناة من الخدمات الحكومية، وتم إرسال النظام لباقى الوزارات لأخذ رأيها.
وأضافت هالة السعيد، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت بمقر وزارة التخطيط بصلاح سالم، أن نظام التقييم يتضمن نظام تقييم عام خاص بالأمور السلوكية، وتقييم إدارى خاص بالمهارات، وتقييم تخصصى يرتبط بتخضص كل وظيفة، متابعة ويرتبط نظام التقييم ببرنامج تدريبى للاستثمار بالعنصر البشرى قبل تقييمه.
وأشارت إلى أنه تم تقييم المرشحين للعمل بوحدات الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، وسيتم بداية من نهاية الشهر تدريبهم عبر برامج لا تقل عن 70 ساعة.
واستطردت :"موظفو الحكومة لم يأخذوا حظهم من التدريب، وبالتالى لا أستطيع محاسبته، وهو ما نقلته للرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعى معه".
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