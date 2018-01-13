وزيرة التخطيط: أولوية لتمويل المشروعات المتوقفة والخدمية بخطة الحكومة





كتب هانى الحوتى - أسامة طلعت

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن ملامح خطة الحكومة متوسطة المدى، قائلة إن الخطة تركز أولا على الانتهاء من كافة المشروعات المتوقفة، خاصة التى تتوقف بسبب عدم توافر تمويل، مضيفة أن بعض المشروعات الاستثمارية الضخمة ذات البعد التنموى متوقفة على مبالغ تمويلية صغيرة، ولذا سيتم توفير التمويل لها للانتهاء منها.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت، بمقر الوزارة بصلاح سالم، أن الخطة تركز أيضًا على توفير الموارد المالية للمشروعات الخدمية التى تؤثر على المواطن، مثل المشروعات بقطاعى التعليم والصحة، كما تركز الخطة على توزيع الاستثمارات على مستوى المحافظات مع توجيه دعم أكبر للمحافظات التى تعانى من مؤشرات تنموية منخفضة، وعلى رأسها محافظات الصعيد للارتقاء بجودة الخدمات بها.