هالة السعيد: 100 خريج تقدموا للحصول على ماجستير ريادة الأعمال





كتب : مصطفى عبد التواب

كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تقدم 100 خريج للحصول على ماجستير ريادة الإعمال المقدم بالتعاون بين الحكومة وجامعتى القاهرة وكامبريدج، فى إطار سعى الدولة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

وأضافت السعيد فى تصريحات صحفية لها، أن الحكومة تعمل على تدريب الشباب على خلق فرص عملهم وليس الانتظار لفرصة عمل تقدم لهم من الحكومة، مشيرة إلى أنه بمزانية تقارب المليار جنيه ممولة من الحكومة والبنوك المصرية، تسعى الحكومة لتعزيز ثقافة ريادة الاعمال فى المدارس والجامعات.