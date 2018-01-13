ننشر أماكن سيارات وزارة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الثدى





كتب وليد عبد السلام

ينشر "اليوم السابع" أماكن السيارات المتنقلة التابعة للبرنامج القومى للكشف المبكر عن أورام الثدى بوزارة الصحة، بدءًا من غدٍ الأحد، كالآتى: