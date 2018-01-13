ننشر أماكن سيارات وزارة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الثدى

ننشر أماكن سيارات وزارة الصحة للكشف المبكر عن سرطان الثدىالسبت، 13 يناير 2018 06:00 ص
وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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ينشر "اليوم السابع" أماكن السيارات المتنقلة التابعة للبرنامج القومى للكشف المبكر عن أورام الثدى بوزارة الصحة، بدءًا من غدٍ الأحد، كالآتى:
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