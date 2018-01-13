نشوب حريق فى شقه سكنية بالبيطاش بالإسكندرية

حريق شقة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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نشب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة البيطاش بالعجمى الإسكندرية، وامتدت النيران للأعلى، وتمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية من الدفع بثلاثة سيارات لإطفاءها.
وتلقى العميد فؤاد الغنيمى، مدير الحماية المدنية بالإسكندرية، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعجمى وتم الدفع بسيارات الإطفاء على الفور والسيطرة على الحريق ولم تسفر عن إصابات.
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