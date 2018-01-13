نجيب ساويرس ينصح الحكومة بالاتجاه إلى الأتوبيسات الكهربائية بدلاً من الوقود





كتب هيثم سلامة

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس، نصيحة للحكومة المصرية، أمس الجمعة، بالاتجاه إلى الأتوبيسات الكهربائية بعد زيادة فائض الكهرباء، وذلك توفيرا للوقود الأحفورى.

وكتب نجيب ساويرس، أمس، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" صباح الخير .. كنوع من التغيير قررت ..كل يوم جمعة أدى نصيحة شخصية و نصيحة للبلد او الحكومة بمعنى آخر ".

وأضاف نجيب ساويرس ، قائلاً :"لكم : احيانا عدم الرد هو انسب رد! للحكومة : بما إن أصبح عندنا فائض كهرباء يجب الاتجاه فورا للعربيات و الأتوبيسات الكهربائية توفيرا للوقود".

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