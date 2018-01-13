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نجل الشيخ الفشنى يكذب والد مطرب The Voice Kids: خالد الفايد مش من عيلتنا

السبت، 13 يناير 2018 07:50 م
نجل الشيخ الفشنى يكذب والد مطرب The Voice Kids: خالد الفايد مش من عيلتنا المستشار زين طه الفشنى


بنى سويف أيمن لطفى
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كذب المستشار السابق والمحامى بالنقض حاليا، زين طه الفشنى، نجل المبتهل الراحل طه الفشنى، ما ادعاه والد خالد محمد لملوم وشهرته" خالد الفايد" الذى ظهر فى برنامج " The Voice Kids"، مؤكدا أنه ليس حفيدا للشيخ طه مرسى الفشنى سواء من ناحية الأم أو الأب.

 

وأضاف زين الفشنى، لـ"اليوم السابع": أن إعلان الوراثة الخاص بعائلة الشيخ الفشنى والمستخرج من محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية يضم زوجته الوحيدة وأبناءه، مشيرا إلى أن والده مواليد مركز الفشن جنوب بنى سويف، وليس له أقارب بمركز سمسطا مسقط رأس الطفل خالد الفايد.

 

واستطرد نجل الشيخ الراحل طه الفشنى قائلا: "لو كان الطفل قريبا لنا ما انكرنا صلة القرابة، ورغم ذلك نتمنى له التوفيق فى مشواره".

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