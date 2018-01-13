مكافحة التهريب بالأقصر تحرر 31 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعة

مكافحة التهريب بالأقصر تحرر 31 محضر ضبط وتهرب جمركى لبضائع متنوعةالسبت، 13 يناير 2018 09:49 م
مضبوطات - ارشيفية
كتب: أحمد يعقوب
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تمكنت إدارة مكافحة التهريب الجمركى بالأقصر برئاسة محمد شمس مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى بالأقصر بالتنسيق مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العقيد محمد بهاء الدين ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العقيد طارق عبدالجواد من تحرير وضبط 31 محضر تهرب جمركى بالمخالفة لأحكام المادة 30 والمادة 121من قانون الجمارك رقم 66 لسنه1963 وتعديلاته اللاحقة وذلك بمحال تجاريه بأسيوطوأكمنه متفرقه (كمين منشاه العمارى والبغدادي بالأقصر-ونقطه التفتيش الأمنية ببهجوره نجع حمادى).
وتشكلت لجنة الضبط من ( محمدالمغربى- الحسين على عبدالله - منتصر محمد محمدين - على علام - محمدعبدالله - محمدالليثى - رومانى حنا - عبدالحواد حمام على) رؤساء قسام مكافحه التهريب الجمركى ومن مباحث الضرائب والرسوم والعقيد محمدعيسى والمقدم أحمد عبدالسلام والمقدم أحمد عاشور والرائد باسم سيف
وكانت المحاضر لأصناف خلاطات وقطع غيارسيارات وأجهزة وأدوات كهربائية ومكتبية وصحية ومستحضرات تجميل ومغاليق أبواب ولعب أطفال وملابس جاهزة ومبيدات حشرية، وجميع المضبوطات مستورده وغير مصحوبه بفواتير أومستندات تفيد سداد الرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون الجمارك، وتم التصالح في جميع المحاضر وسدادالتعويض الجمركى والغرامة الجمركية المستحقة، وقدرت قيمه المضبوطات بمبلغ 343 ألف و 100 جنيه.
وتم التصالح في جميع المحاضر وتم سدادالتعويض الجمركى والغرامة الجمركية المستحقة والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك و سامى جاد رئيس الإدارة المركزية لمكافحه التهرب الجمركى و طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية وعبدالرازق منصور مدير عام مكافحه التهريب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.
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