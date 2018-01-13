مفاوضات كورية لإنشاء مدينة صناعية على مساحة 2 مليون متر فى مرسى مطروح





كتب – إسلام سعيد

بحث وفد رجال أعمال ومستثمرين من كوريا لجنوبية، مع محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد، إقامة منطقة صناعية على مساحة 2 مليون متر فى مرسى مطروح أمام الكيلو 26 على الطريق الرئيسى فى مدخل المدينة.

وأفاد مصدر حكومى مطلع على تفاصيل المفاوضات التى جرت على مدار الأسبوع المنقضى بين رجال الأعمال الكوريين وبين محافظة مطروح وهيئة التنمية الصناعية، أن الوفد الكورى طلب تخصيص 2 مليون متر أرض مرفقة عند الكيلو 26 فى مرسى مطروح، لإقامة تجمع صناعى "منطقة صناعية" للقطاع الخاص الكورى.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجانب الكورى يستهدف إقامة منطقة صناعية له على هذه المساحة، مشيرا إلى أن محافظة مطروح تواصلت مع هيئة التنمية الصناعية لتقوم بعملية ترفيق الـ 2 مليون متر أرض تمهيدا لتخصيصها للجانب الكورى.

وأشار المصدر الحكومى، إلى أن المدينة الصناعية ستكون تجمع صناعى لعدد من الصناعات م يستقر الجانب الكورى على نوعيتها إلا بعد توصيل المرافق لها، لافتًا إلى أنه خلال شهرين ستكون هيئة التنمية الصناعية انتهت من إعداد الدراسات الخاصة بعمل ترفيق أساسى لها.