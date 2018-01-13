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مطار القاهرة يستقبل فوجا سياحيا صينيا لزيارة المعالم الأثرية

السبت، 13 يناير 2018 08:41 م
مطار القاهرة يستقبل فوجا سياحيا صينيا لزيارة المعالم الأثرية فوج سياحى - أرشيفية


كتب محمود عبد الغنى
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استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، فوج سياحى صينى، ضم 145 سائحا فى زيارة تستغرق عدة أيام، لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية.
 
وقالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وصول الفوج السياحى بمعرفة شرطة السياحة ومندوب أحد شركات السياحة، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى أقامتهم بأحد الفنادق بالقاهرة والجيزة.

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