مصر تعرب عن قلقها تجاه ضبط سفينة متفجرات تركية كانت فى طريقها إلى ليبيا





كتب أحمد جمعة

أعرب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر البالغ تجاه ما تم تداوله إعلاميا بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة فى ليبيا، لما يمثله ذلك – إذا ما صح الخبر – من خرق صارخ لحظر السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292.

وأضاف بأنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول أعضاء مجلس الأمن، والوفد المصرى الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفورى للتأكد من صحة تلك المعلومات، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا فى مجلس الأمن بالتحقيق فى الواقعة اتساقًا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية فى هذا الشأن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن التحرك المصرى يأتى فى إطار أهمية التصدى العاجل لأى انتهاك لحظر السلاح، فى ضوء ما يشكله من تهديد خطير لجهود المجتمع الدولى فى ليبيا وفرص تحقيق الاستقرار والتوصل إلى تسوية سياسية هناك، فضلاً عن تأثيره على الأمن القومى المصرى وجهود مكافحة الإرهاب.

وأكد المستشار أبو زيد فى هذا الإطار، على أن جهود المجتمع الدولى فى مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكتمل وتؤتى ثمارها، إلا من خلال اتخاذ جميع الدول موقفاً حاسمًا فى تجفيف منابع تمويل وتسليح العناصر الإرهابية أو توفير ملاذ آمن لها.