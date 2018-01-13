مصادر: وزراء الصحة والسياحة والتنمية المحلية ضمن التعديل الوزارى

كتب محمد عطية

علم "اليوم السابع" من مصادر رفيعة المستوى أن هناك أنباء مؤكدة بأن كلاً من وزراء الصحة والتنمية المحلية والسياحة، من بين الوزراء الذين سيطالهم التعديل الوزارى المقرر تصويت البرلمان عليه غدًا الأحد.

‫وقرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة استثنائية، غدًا الأحد، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، للتصويت على التعديل الوزارى، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.