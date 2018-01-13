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مصادر: مصر للطيران تختار مديرا لمكتبها بموسكو تمهيدا لاستئناف الرحلات

السبت، 13 يناير 2018 07:52 م
مصادر: مصر للطيران تختار مديرا لمكتبها بموسكو تمهيدا لاستئناف الرحلات طائرة تابعة مصر للطيران


كتب هانى عثمان_ أحمد حمادة
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قالت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران إنه تم اختيار وليد أمين، مديرا لمكتبها بالعاصمة الروسية موسكو، تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو.

 

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يغادر مدير المكتب والوفد المرافق له مطار القاهرة الدولى الأسبوع الجارى لإعادة افتتاح المكتب واستخراج التصاريح اللازمة بالرحلات ومكتب العمل هناك تمهيدا لاستئناف الرحلات الروسية مرة أخرى.

 

وكانت مصر للطيران قد اخطرت سلطات الطيران بروسيا بجدول التشغيل الخاص برحلاتها والمقررة بـ3 رحلات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس .

 
 

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مصر للطيران

السياحة الروسية

موسكو



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