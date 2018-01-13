مرتضى منصور لبرنامج "على مسئوليتى: سأترشح للرئاسة وغلق فيس بوك أول قرار

مرتضى منصور لبرنامج "على مسئوليتى: سأترشح للرئاسة وغلق فيس بوك أول قرارالسبت، 13 يناير 2018 08:34 م
كتب إبراهيم حسان
أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه سيتوجه غدا، الأحد، لمجلس النواب لجمع توكيلات من النواب بشأن ترشحه لرئاسة الجمهورية، وإذا لم يحصل على توكيلات النواب سيكتفى بالتوكيلات الشعبية.
وقال منصور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، إنه سيجرى جولات انتخابية لمحافظات الجمهورية للتواصل مع المواطنين وشرح برنامجه الانتخابى، مشيرا إلى أن الأغلبية العظمى من نواب البرلمان وقعوا لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن هناك نواب تتراوح أعدادهم بين 15 و20 نائبا منهم حزب النور لم يوقعوا لترشح الرئيس السيسى.
وأوضح مرتضى منصور، أن برنامجه الانتخابى ما زال موجود من الدورة السابقة ولكن "كبر شوية"، كاشفا فى السياق ذاته، عن أول قرار حال فوزه بالرئاسة وهو "غلق فيسبوك" فى مصر، بجانب النظر إلى المشروعات الاقتصادية والأهداف الاجتماعية والصحة والتعليم، والنظر إلى أزمة سد النهضة لأنها خط أحمر.
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عدد الردود 0
بواسطة:
رضوان عامر
سى دى لكل مواطن بجانب بطاقة الرقم القومى
وبكدة حيعمل سى دى لكل مواطن بجانب بطاقة الرقم القومى علشان المواطن مايقلش ادبة
عدد الردود 0
بواسطة:
wefky
فى المشمش
دمرت نادى الزمالك ناوى على مصر مش يحصل ولا فى المشمش
عدد الردود 0
بواسطة:
ali
لسه في كمبارس في البلد
اي مرشح يقدم برنامج واضح وليس تقفيل فيس بوك وهذا لم تقدر عليه
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى عايز يترشح
كل مواطن من حقه يترشح
اترشح ياسعادة المستشار وماله ..... ده حتى الترشيح حلو اليومين دول .... بيشفى من البرد وكل الأمراض المعوية .......وبعد ماتترشح ابقى اترشح شوية ...... على مهلك وانت بتترشح .... بس اترشح ترشحاية حونينة ... وخللى قرارات كالأتى : اغلاق جميع أندية كرة القدم والزمالك يلعب لوحده علشان ياخد كل البطولات المحلية ...هههههههه
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بواسطة:
عمار ابو مخ
ياسلاااااااام....
...يعنى لازم تثبت للناس انك مضحكه الجماهير ... كل الناس عارفه انك ملكش لازمه حقيقيا و فاشل اداريا ووش نحس معنويا... متشكرين على النكته المضحكه...
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بواسطة:
جمال يوسف
فنجري بق ومهرج!
كالعادة لن ينفذ ما يقوله. هي مجرد فرقعة إعلامية لا أكثر. والجميع يعرف أنه لن يفعل وسيتراجع عن هذا التهريج الذي يلوكه.
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بواسطة:
محمد ناجى
السيسي رءيسي
انت مين ياسيادة النستشار علشان تترشح امام سيادة الرءيس عبد الفتاح السيسي. الرءيس السيسي انقذ مصر ....وانت ضيعت نادى الزمالك الرءيس السيسي مؤدب وعفيف اللسان.........وانت......... الرءيس السيسي عاقل ومتزن ....وانت...........
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بواسطة:
عمرو
من كتر نجحاتك
طبعا من كتر انجازاتك ونجحاتك في الزمالك عاوز تخرب البلد كمان ،مش كفايه عليك النادي؟ يا اخي بص في المرايه شويه ده الاحساس نعمه
عدد الردود 0
بواسطة:
yakoub
وصلة رقص الشرقي في مصر يناير دايما معادها
مصر من غير السحر و التمثيل لم تخلق. و الأعجب أنها من أجلهما تبغي أن تعيش
عدد الردود 0
بواسطة:
أبو العُريف
. . برنامجه الانتخابى ما زال موجود من الدورة السابقة ولكن "كبر شوية"،
إذا كان بحصانة مجلس الشعب ماحدش عارف ياخد منه لا حق ولا باطل . . أومال بالرئاسة حيعمل فينا إيه . . . خوفي عليك يا عتال إنت و ممدوح عباس . . حاتروحوا فيها .