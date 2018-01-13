مرتضى منصور لبرنامج "على مسئوليتى: سأترشح للرئاسة وغلق فيس بوك أول قرار





كتب إبراهيم حسان

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أنه سيتوجه غدا، الأحد، لمجلس النواب لجمع توكيلات من النواب بشأن ترشحه لرئاسة الجمهورية، وإذا لم يحصل على توكيلات النواب سيكتفى بالتوكيلات الشعبية.

وقال منصور، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، إنه سيجرى جولات انتخابية لمحافظات الجمهورية للتواصل مع المواطنين وشرح برنامجه الانتخابى، مشيرا إلى أن الأغلبية العظمى من نواب البرلمان وقعوا لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن هناك نواب تتراوح أعدادهم بين 15 و20 نائبا منهم حزب النور لم يوقعوا لترشح الرئيس السيسى.

وأوضح مرتضى منصور، أن برنامجه الانتخابى ما زال موجود من الدورة السابقة ولكن "كبر شوية"، كاشفا فى السياق ذاته، عن أول قرار حال فوزه بالرئاسة وهو "غلق فيسبوك" فى مصر، بجانب النظر إلى المشروعات الاقتصادية والأهداف الاجتماعية والصحة والتعليم، والنظر إلى أزمة سد النهضة لأنها خط أحمر.