محافظ كفر الشيخ: سألتقى أسرتى الطفلين وأبحث مطالبهم

قال اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، إنه سيستقبل أسرة الطفل الذى أعلنت أسرته خطبته على نجلة خالته، لبحث مطالبهم والتعرف على ظروفهم الأسرية والاجتماعية ومصدر دخلهم، مؤكداً أنه بالرغم من أنه ضد زواج القاصرات لأنه مخالف، إلا أن هذا لا يمنع التعرف على الظروف التى تمر بها الأسرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ لـ"اليوم السابع" أنه سيتم إجراء الكشف الطبى على والدة الطفل وبحث صرف مساعدة لهم.

جدير بالذكر أن "اليوم السابع" إنفرد بإجراء لقاء مع أسرة الطفل العريس والعروس وتعرفنا على سبب إعلانهما الخطوبة استجابة لوالدة العريس لتطمئن على مستقبل الأطفال قبل وفاتها لخوفها من الموت بعد إصابتها بورم فى العين وجلطة فى المخ، مؤكدة أنهما سيكونان فى رعاية شقيقتها والدة العروس.