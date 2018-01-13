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محافظ القاهرة يصرف مكافأة 5 آلاف جنيه لمنظمى "خليك زى ادم" بمصر الجديدة

السبت، 13 يناير 2018 06:45 م
محافظ القاهرة يصرف مكافأة 5 آلاف جنيه لمنظمى "خليك زى ادم" بمصر الجديدة عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة


كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس إبراهيم صابر، رئيس حى مصر الجديدة، أن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أمر بصرف مكافأة للقائمين على فعاليات مبادرة "خليك زى ادم"، التى تم تدشينها اليوم بميدان الكوربة بحضور المحافظ.

 

وقال رئيس حى مصر الجديدة لـ"اليوم السابع"، إن المكافأة قدرها 5 آلاف جنيه، توزع كالتالى، ألف جنيه لرئيس الحى و4 آلاف جنيه للمشرفين على تنظيم المبادرة، مشيرا إلى أن ذلك يعد تحفيزا كبيرا من المحافظ لإنجاح المبادرة للحفاظ على البيئة ورفع مستوى النظافة بشوارع العاصمة.

 

قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن مدينة القاهرة من مدن العالم وتستحق منا كل الإهتمام، والتقدير ، مشيرا إلى أن حى مصر الجديدة من أوائل الأحياء التى فعلت المبادرة.

 

 وأضاف المحافظ خلال مشاركته فى مبادرة "خليك زى آدم" بميدان الكوربة بمصر الجديدة، أن المحافظة ستبذل قصارى جه لنجاح المبادرة، ولن تقتصر جهودها على توعية المواطنين فقط قائلا: هنضغط على كل اللى مش شغال بجانب توعية المواطنين.

 

وقال محافظ القاهرة: "رئيس حى مصر الجديدة من انشط رؤساء الأحياء، وهو اول من استجاب من رؤساء الأحياء لتفعيل المبادرة، والمبادرة هتنجح بجهود المواطنين، ونحن نستحق أن نعيش فى بيئة نظيفة والمجتمع بيتحرك للأمام واحنا لازم نتحرك معاه".

 

وكان المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، شارك فى فعاليات مبادرة "خليك زى ادم ومترميش حاجة على الارض" لتوعية المواطنين بالحفاظ على البيئة، كما شارك اللواء محمد الشيخ سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات المحافظة وإعداد كبيرة من مواطنى حى مصر الجديدة.

 

 


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محافظ القاهرة يشارك فى فعاليات مبادرة "خليك زى آدم" بمصر الجديدة

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خليك زى ادم



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