محافظ الإسكندرية: الرئيس مهتم بالتخطيط العمرانى للإسكندرية





الإسكندرية - هناء أبو العز

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة فى المرحلة المقبلة تخوض العديد من المشروعات، سواء فى النقل، أو التخطيط العمرانى، أو الاستثمار، وحماية الشواطئ.

وأضاف سلطان، أن فكر الرئيس ليس مشروعا واحدا فقط، وهو مهتم بالتخطيط العمرانى للإسكندرية، والذى لم يتحرك منذ 40 سنة إلا بتدخله هذا العام، وأضاف آلاف الأفدنة للتوسع العمرانى بها.

وأكد محافظ الإسكندرية، فى كلمته مساء اليوم، أثناء مشاركته فى تكريم الغرفة التجارية، وقائد المنطقة الشمالية، للمجتمع المدنى، الذين ساعدوا فى بشائر الخير، أن البناء المخالف هو تحدٍ كبير، ولابد من تخطيط عمرانى يعيد الإسكندرية، كعروس للبحر المتوسط، ويعدل قيود الارتفاع.