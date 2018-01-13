مجلس النواب يدعو أعضاءه لجلسة عامة الأحد للتصويت على تعديل وزارى





كتب محمد صبحى

قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة استثنائية، غدا الأحد، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، للتصويت على التعديل الوزارى، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.