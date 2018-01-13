مجلس الدولة يطلب مندوبين لمراجعة قانون تكريم شهداء ومصابى الإرهاب

مجلس الدولة يطلب مندوبين لمراجعة قانون تكريم شهداء ومصابى الإرهابالسبت، 13 يناير 2018 09:08 م
مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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أوشك قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، على الانتهاء من مراجعة مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، لإنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأرسله الى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإقراره.
وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إنه فور تسلم مشروع القانون تم تشكيل لجنة من مستشارى قسم التشريع لمراجعته ووضعه فى شكله النهائى بما يتوافق مع القوانين والأعراف ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وتم عقد عدة جلسات للانتهاء من مراجعته نظراً لأهميته القصوى، حيث ينتظره العديد من أسر الشهداء، كما طلب القسم مندوبين من الجهة معدة مشروع القانون للمناقشة معهم حول ما يتضمنه القانون، وتوضيح المبهم منه.
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