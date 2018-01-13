مباحث التموين بالغردقة تضبط 37 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء





البحر الأحمر - عماد عرفة

شنت مباحث التموين بالبحر الأحمر، حملة مكبرة على المخابز بمدينة الغردقة بالاشتراك مع مديرية التموين بالبحر الأحمر، وأسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم قبل بيعه فى السوق السوداء.

تلقى اللواء عصام العزب مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر إخطارا من مباحث التموين يفيد ضبط عامل بمخبز بمنطقة الوفاء ومقيم الوفاء ثان الغردقة لقيامة بتجميع عدد 24 شكارة دقيق مدعم باجمالى 1،200 طن داخل إحدى المخازن والمدعم من قبل الدولة لإنتاج رغيف الخبز بقصد الاتجار فى السوق السوداء، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 439/2018 جنح قسم ثان الغردقة وأخطرت النيابة العامة.

كذلك تم ضبط صاحب مخبز بشارع المدارس أول الغردقة لقيامة بالتصرف فى عدد 555 شكارة دقيق مدعم باجمالى27،750 طن من حصة المخبز والمدعم من قبل الدولة لإنتاج رغيف الخبز بقصد الاتجار فى السوق السوداء، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7/2018 أحوال مباحث التموين وأخطرت النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز اخر بالسنتر الليبى أول الغردقة لقيامة بالتصرف فى عدد 124 شكارة دقيق مدعم بإجمالى 6،200 طن من حصة المخبز والمدعم من قبل الدولة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4/2018 أحوال مباحث التموين وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط صاحب مخبز لقيامه بالتصرف فى عدد 20 شكارة دقيق مدعم بإجمالى 1 طن من حصة المخبز والمدعم من قبل الدولة لإنتاج رغيف الخبز بقصد الاتجار فى السوق السوداء، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 6/2018 أحوال مباحث التموين وأخطرت النيابة العامة.

كما استكملت الحملة عملها بضبط صاحب مخبز بشارع المدارس لقيامة بالتصرف فى عدد 18 شكارة دقيق مدعم بإجمالى 900 كجم من حصة المخبز، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3/2018 أحوال مباحث التموين وأخطرت النيابة العامة.

كذلك تم ضبط صاحب مخبز بشارع المدارس أول الغردقة أيضا بقيامه بالتصرف فى عدد 13 شكارة دقيق مدعم بإجمالى 650 كجم من حصة المخبز تحرر عن الواقعة المحضر رقم 5/2018 أحوال مباحث التموين وأخطرت النيابة العامة.