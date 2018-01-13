لقطات فيديو تظهر آثار غارات جوية فى الغوطة الشرقية بسوريا

لقطات فيديو تظهر آثار غارات جوية فى الغوطة الشرقية بسورياالسبت، 13 يناير 2018 01:51 م
قصف جوى فى سوريا - أرشيفية
رويترز
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تظهر لقطات فيديو حملت على الإنترنت ما يبدو أنه آثار غارات جوية على منطقة الغوطة الشرقية القريبة من العاصمة السورية دمشق والخاضعة لسيطرة المعارضة.
وأظهرت لقطات قوات الدفاع المدنى السورى المعروفة باسم الخوذ البيضاء وهى تنقذ مصابين وتساعدهم على الخروج من مبنى فى مدينة دوما، وتظهر لقطات أخرى ما يبدو أنه دخان يتصاعد من مواقع استهدفتها غارات جوية فى حرستا وعربين بحسب التعليق المكتوب على اللقطات.
وقال المرصد السورى إن 11 غارة جوية استهدفت حرستا والمناطق المحيطة بها كما استهدفت تسع غارات عربين وتسبب القصف فى إصابة ثلاثة أشخاص فى دوما.
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