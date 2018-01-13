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كيف تحصل على عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية × 5 خطوات

السبت، 13 يناير 2018 05:00 ص
كيف تحصل على عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية × 5 خطوات وزارة الأوقاف -أرشيفية


كتب - إسماعيل رفعت
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تتيح وزارة الأوقاف، لخريجى الجامعات المصرية والأجنبية المعتمدة رسميا، الحصول على عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة اللغات والترجمة، للمشاركة فى حركة الترجمة والنشر بارتباطات رسمية وكارنية عضوية، وشهادة اعتماد، ومكافئة إنتاج، بالشروط التالية:
 

1- الحصول على مؤهل جامعى معتمد بأحد اللغات الأجنبية.

2- التقدم لدورة الثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية.

3- حضور دورة تدريبية مكثفة 50 ساعة فى أسبوعين.

4- النجاح فى اختبار عقب انتهاء الدورة.

5- الحصول على دورة شرعية مؤهلة للعمل على الثقافة الإسلامية.

 


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