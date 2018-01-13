كيف تحصل على عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية × 5 خطوات

كتب - إسماعيل رفعت

تتيح وزارة الأوقاف، لخريجى الجامعات المصرية والأجنبية المعتمدة رسميا، الحصول على عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة اللغات والترجمة، للمشاركة فى حركة الترجمة والنشر بارتباطات رسمية وكارنية عضوية، وشهادة اعتماد، ومكافئة إنتاج، بالشروط التالية:

1- الحصول على مؤهل جامعى معتمد بأحد اللغات الأجنبية.

2- التقدم لدورة الثقافة الإسلامية باللغات الأجنبية.

3- حضور دورة تدريبية مكثفة 50 ساعة فى أسبوعين.

4- النجاح فى اختبار عقب انتهاء الدورة.