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في 10 معلومات.. شروط الحصول على محلات فى مزاد سوق سافوى السياحى بالأقصر

السبت، 13 يناير 2018 01:24 ص
في 10 معلومات.. شروط الحصول على محلات فى مزاد سوق سافوى السياحى بالأقصر محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن مجلس مدينة الأقصر عن إقامة مزاد علنى عام، يتم خلاله إعادة طرح عملية استغلال 23 محلاً بالطابق الأول علوى بسوق سافوى السياحى بكورنيش النيل بالمدينة، وذلك للاستفادة منها ومنحها للشباب والمواطنين بالمحافظة.

 

وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" فى معلومات تفاصيل التقديم للحصول على تلك المحلات السياحية بسوق سافوى:-

1- مجلس المدينة عرض 23 محل بسوق سافوى السياحى للمزاد العلنى

2- حدد مجلس المدينة جلسة يوم الاثنين الموافق 22 / 1 / 18 20م الساعة الثانية عشر ظهراً للمزاد

3- سيتم عقد المزاد بمقر إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة الأقصر بجزيرة العوامية

4- تسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة الأقصر

5- يتم سداد مبلغ قدره (50) خمسين جنيها لسحب الكراسات للنسخة الواحدة لكل محل تسدد بخزينة مجلس مدينة الأقصر

6- تأمين دخول المزاد مبلغ قدره (300) جنيه يزاد إلى نسبة 10% من القيمة الراسية لأعلى سعر عند الترسية أثناء الجلسة

7- على راغب الدخول فى المزاد شراء كراسة الشروط والحضور فى الموعد المحدد للجلسة

8- يجب إحضار من يدخل المزاد أصل أوراق "كراسة الشروط والمواصفات بعد دفع قيمتها خزينة مجلس مدينة الاقصر – صورة البطاقة الضريبية – صورة البطاقة الشخصية أو العائلية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين"

9- سيتم العمل بالمزاد بناءً على القانون رقم 89/98 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات مكملين لهذا الإعلان

10- سيتم تسليم المحلات فى فترة قصيرة للغاية لمن يرسو عليهم المزاد


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