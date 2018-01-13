فيديو.. قائد المنطقة الشمالية: الرئيس يضغط علينا يوميا ويسألنا "عملتوا إيه للإسكندرية؟"





الإسكندرية - هناء أبو العز

قال اللواء أركان حرب على عادل العشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، إن تحسين مستوى الفقير يحفظ للغنى أمنه واستقراره ونجاحه فى العمل، وبالتالى لابد من تكاتف الجميع والجهات من أجل العمل على ذلك، مشيرًا إلى الاهتمام الأكبر بمدينة الإسكندرية، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن استقرارها وهى العاصمة الثانية لمصر، يبعث بالأمل والاستقرار للجمهورية.

وقال العشماوى، فى لقاءه مساء اليوم، الذى نظمته الغرفة التجارية، لتكريم المجتمع المدنى الذين شاركوا فى مدينة بشائر الخير: لا تتخيلوا الضغوط الصباحية والمسائية من قبل الرئيس، فهو دائم السؤال " عملتوا إيه لإسكندرية وأخبارها إيه؟".

وأوضح العشماوى، أن من حق الأهالى الحصول على سكن مناسب، وبيئة صالحة، وبدأوا يعتادوا على حياة راقية، ، ولم يكونوا قد تعودوا عليها، فى مدينة بشائر الخير بالإضافة إلى مراكز تدريب للمهن، ولم نكلف الدولة مليمًا واحدًا، وكذلك المواطن.

وأكد قائد المنطقة الشمالية، أن مشروع بشائر الخير الثانى، عبارة عن 13 ألف وحدة سكنية، تخلق سوق عمل وتجارى فى الإسكندرية، نقضى منه على شرور كثيرة، قد تواجه المجتمع.







































