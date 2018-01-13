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فيديو.. قائد المنطقة الشمالية: الرئيس يضغط علينا يوميا ويسألنا "عملتوا إيه للإسكندرية؟"

السبت، 13 يناير 2018 08:32 م
فيديو.. قائد المنطقة الشمالية: الرئيس يضغط علينا يوميا ويسألنا "عملتوا إيه للإسكندرية؟" اللواء أركان حرب على عادل العشماوى


الإسكندرية - هناء أبو العز
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قال اللواء أركان حرب على عادل العشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية، إن تحسين مستوى الفقير يحفظ للغنى أمنه واستقراره ونجاحه فى العمل، وبالتالى لابد من تكاتف الجميع والجهات من أجل العمل على ذلك، مشيرًا إلى الاهتمام الأكبر بمدينة الإسكندرية، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن استقرارها وهى العاصمة الثانية لمصر، يبعث بالأمل والاستقرار للجمهورية.

 وقال العشماوى، فى لقاءه مساء اليوم، الذى نظمته الغرفة التجارية، لتكريم المجتمع المدنى الذين شاركوا فى مدينة بشائر الخير: لا تتخيلوا الضغوط الصباحية والمسائية من قبل الرئيس، فهو دائم السؤال " عملتوا إيه لإسكندرية وأخبارها إيه؟".

وأوضح العشماوى، أن من حق الأهالى الحصول على سكن مناسب، وبيئة صالحة، وبدأوا يعتادوا على حياة راقية، ، ولم يكونوا قد تعودوا عليها، فى مدينة بشائر الخير بالإضافة إلى مراكز تدريب للمهن، ولم نكلف الدولة مليمًا واحدًا، وكذلك المواطن.

وأكد قائد المنطقة الشمالية، أن مشروع بشائر الخير الثانى، عبارة عن 13 ألف وحدة سكنية، تخلق سوق عمل وتجارى فى الإسكندرية، نقضى منه على شرور كثيرة، قد تواجه المجتمع.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

الضمير ياناس

الاسكندريه فى ذمه الله

محافظو الاسكندريه من بعد المحجوب صفر على الشمال وبامتياز لا نظافه ولا مرور ولا امن عام واصبحت مدينه نموذجيه للعشوائيات من مركبات التوكتوك والميكروبصات والقمامه الملقاه فى ارقى مناطقها مابالك المناطق الشعبيه اصبحنا نرى اكوام القمامه فى لوران -سابا باشا -جليم -السرايا-رشدى-ميامى-المنتزة الخ ولا حياه لمن تنادى                                                          اضف الى ذلك انوار الشوارع الرئيسيه الكثير منها به اعطال وخصوصا على الكورنيش وانت تقودسيارتك اذا غفلت لحظه تحصلك كارثه اتذكر ايام معالى اللواء المحجوب ان كنا نراه هو ومدير المرور فى ذلك الوقت اللواء شريف رشدى واللواء سامى الهابط من بعده متواجدين فى الميادين الرئيسيه فى العوايد-سيدى جابر -مزلقان فيكتوريا-محطه مصر -ميدان الابراهيميه بانفسهم وضباط المرور معهم من السبعه صباحا حتى التاسعه ثم يغادرون على مكاتبهم فى ادارات المرور المختلفه وبعد صلاه الظهر بنصف ساعه يعودوون للميادين المختلفه كما كانت تللك الايام جميله بحق

عدد الردود 0

بواسطة:

جيفارا

اصبحت فوضى

الاسكندريه من بعد اللواء المحجوب اصبحت فوضى من كل الوجوه من قمامه وعك فى المرور وتدهور فى الامن العام من البلطجه السائده ليل نهار وعلى عينك ياتاجر لغياب الامن العام

عدد الردود 0

بواسطة:

جمال

لكى تعود الاسكندرية

لازم يكون المحافظ من اسكندرية اصلا ابا عن جد و ليس وارد الصعيد او الفلاحين ده علشان حيفهم يعنى ايه اسكندرية .. هى عاصمة الثقافة و الفن و الادب و السياحة و تعدد الجنسات بها .. هى العاصمة المشرقة .. كل ده كانت ول عايزينها ترجع لازم يكون اسكندرانى و مش فاسد و كل رؤساء الاحياء اسكندرانية اصلا و مش فاسدين

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