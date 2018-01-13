فريد الديب: حبيب العادلى غادر سجن طرة بعد انتهاء إجراءات الإفراج عنه

فريد الديب: حبيب العادلى غادر سجن طرة بعد انتهاء إجراءات الإفراج عنهالسبت، 13 يناير 2018 06:47 م
حبيب العادلى
كتبت أمانى الأخرس
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أكد فريد الديب المحامى مغادرة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لسجن طرة وذلك تنفيذا لحكم محكمة النقض بقبول طعنه وإلغاء حكم سجنه 7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بالاستيلاء على أموال الداخلية.
وأفاد فريد الديب بإن حبيب العادلى موجود حاليا فى مسكنه حيث انتهت إجراءات الإفراج عنه فى السادسة مساء اليوم.
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عدد الردود 0
بواسطة:
عصام المصري
ماتت 25 يناير ولا عزاء للشهداء
الله يرحمهم ... انتقلوا الى ميزان العدل برحمة الله لان الدنيا لم يبقى فيها عدل بخروج العدلى والسابقين من جرائم فى حق مصر والمصريين ... لك الله يا مصر ... ارقص يا عدلى
عدد الردود 0
بواسطة:
العمدو
حقوق الناس
متشحطط رايح الليمان و جاي من الليمان فعلا يمهل و لا يهمل جلّ و علا
عدد الردود 0
بواسطة:
سعد عبد اللطيف
امال مين الحرامي
طب كله طلع برائه ....امال مين اللي سرق البلد....اكيد الملك فاروق
عدد الردود 0
بواسطة:
حسني عبد الوهاب
فريد الديب ومسلسل الكذب
فريد الديب ... هل كل من خرج براءه بريء فعلا ... ولو هو فعلا كذلك فمن المخطئ ... اكيد الشعب عندما سمح ان تحدث هذه المسرحيه الهزليه