فريد الديب: حبيب العادلى غادر سجن طرة بعد انتهاء إجراءات الإفراج عنه





كتبت أمانى الأخرس

أكد فريد الديب المحامى مغادرة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لسجن طرة وذلك تنفيذا لحكم محكمة النقض بقبول طعنه وإلغاء حكم سجنه 7 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بالاستيلاء على أموال الداخلية.

وأفاد فريد الديب بإن حبيب العادلى موجود حاليا فى مسكنه حيث انتهت إجراءات الإفراج عنه فى السادسة مساء اليوم.