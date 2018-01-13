"فتح": اعتقال قيادات وكوادر الحركة لن يرهبنا

"فتح": اعتقال قيادات وكوادر الحركة لن يرهبناالسبت، 13 يناير 2018 03:59 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله(أ ش أ)
إضافة تعليق
أكدت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمى اليوم السبت أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلى على اعتقال قيادات وكوادر الحركة لن يرهبها أو يثنيها عن مواصلة النضال ضد الاحتلال وضد قرار دونالد ترامب المشؤوم المتعلق بالقدس.
وقال القواسمى - فى تصريح له اليوم - : "إن اعتقال بعض أعضاء المجلس الثورى مثل حسن فرج والمئات من قيادات وكوادر الحركة لن يزيدنا إلا إصرارا على المضى قدما فى صمودنا ونضالنا وكفاحنا حتى الوصول للحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى عن أراضى دولتنا وعاصمتها القدس".
إضافة تعليق
"اليوم السابع" داخل الحى السكنى بالعاصمة الإدارية قبل أيام من طرح الشقق للحجز.. يبعد 10 دقائق عن الحى الحكومى.. مساحته تصل لـ1000 فدان.. وتشطيب 80% من الوحدات السكنية.. والانتهاء من تشطيب 23 ألف شقة خلال شهرين
حسام حسن فى "مرمى" غضب جماهير الأهلى والزمالك عقب السوبر.. المدير الفنى للمصرى "يُغطّى" على تألق فريقه أمام المارد الأحمر بتصريحات هجومية ضد الخطيب والزمالك.. العميد يحتاج للتحكم فى تصرفاته منعا لإثارة الأزمات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة