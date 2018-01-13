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"فتح": اعتقال قيادات وكوادر الحركة لن يرهبنا

السبت، 13 يناير 2018 03:59 م
"فتح": اعتقال قيادات وكوادر الحركة لن يرهبنا الرئيس الفلسطينى محمود عباس


رام الله(أ ش أ)
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أكدت حركة فتح على لسان المتحدث باسمها أسامة القواسمى اليوم السبت أن إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلى على اعتقال قيادات وكوادر الحركة لن يرهبها أو يثنيها عن مواصلة النضال ضد الاحتلال وضد قرار دونالد ترامب المشؤوم المتعلق بالقدس.

وقال القواسمى - فى تصريح له اليوم - : "إن اعتقال بعض أعضاء المجلس الثورى مثل حسن فرج والمئات من قيادات وكوادر الحركة لن يزيدنا إلا إصرارا على المضى قدما فى صمودنا ونضالنا وكفاحنا حتى الوصول للحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى عن أراضى دولتنا وعاصمتها القدس".


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