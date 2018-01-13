صور.. وزير الصناعة: طرح 5 ملايين متر أرض للمطور الصناعى خلال 2018





كتب إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن طرح الاراضى بنظام المطور الصناعى قد أتاح سرعة توفير أراضى صناعية كاملة المرافق من خلال شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، لافتاً فى هذا الصدد إلى أن هيئة التنمية الصناعية قد انتهت منذ أيام من تخصيص 8 ملايين متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعى فى كل من مدينتى العاشر من رمضان والسادات ومن المخطط طرح ما يقرب من 5 ملايين متر مربع أخرى خلال العام الجارى.

وقال الوزير خلال زيارته لمنطقة المطور الصناعي بولاريس بمدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت، إن التوسع فى نظام المطور الصناعى قد أتاح إيجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص وبالتوازى مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الاراضى المرفقة وهو ما يسهم فى رفع العبء عن موازنة الدولة لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية.

وتعد منطقة المطور الصناعى بولاريس الزامل بمدينة السادس من أكتوبر أحد أهم النماذج الناجحة للمطور الصناعى فى مصر والتى ساهمت فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية.

وقال الوزير إن شركات المطورين الصناعيين قامت منذ بدء العمل بنظام المطور الصناعى بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون متر بإجمالى 983 مصنعاً و168 منشأة خدمية بإجمالى استثمارات 25 مليار جنيه أتاحت 132 ألف فرصة عمل .

وقد قام قابيل خلال الزيارة بوضع حجر أساس مشروع " بوصلة “ للوحدات الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتابع لمنطقة بولاريس الصناعية والذى يتماشى مع التوجه الحالى للدولة لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة العمل المناسبة والدعم الفنى لها، حيث يضم المشروع 56 وحدة تصلح لمختلف الاستخدامات ( صناعى – تجارى – مستودعات ومخازن ) وتتراوح مساحة الوحدات من 500 الى 700 متر مربع للوحدة.

وأضاف الوزير أن مجموعة بولاريس تمثل أحد أهم النماذج الناجحة للمطور الصناعى فى مصر والمنطقة حيث نجحت المجموعة فى تطوير 3.1 مليون متر مربع على مرحلتين تضمنت المرحلة الأولى تطوير 2 مليون متر مربع والمرحلة الثانية تشمل تطوير 1.1 مليون متر مربع حيث تضم منطقة بولاريس الصناعية أكثر من 80 شركة من كبريات الشركات المحلية والدولية وباستثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه وتتيح حوالى 35 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتا الى أن البنية التحتية المتطورة والإدارة الاحترافية للمنطقة قد ساهمت فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المصرى فى مختلف المجالات.

ومن ناحية أخرى أشار قابيل إلى أن مدينة السادس من أكتوبر تتمتع بأهمية كبيرة فى البنيان الصناعى المصرى المتطور فهى تعد من أكبر المدن الصناعية فى مصر ويعمل بها أكثر من 1700 منشأة صناعية، مشيرا إلى أن صادرات المدينة تبلغ 2.5 مليار دولار سنويا أى ما يمثل حوالى 12% من الصادرات المصرية للأسواق الخارجية كما تحتوى المدينة على تجمعات صناعية متخصصة فى مجالات الصناعات الكيماوية والنسيجية والغذائية و الهندسية.

وقد شهد المهندس طارق قابيل توقيع اتفاق بين مجموعة بولاريس الزامل والبنك الاهلى المصرى لتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة تصل إلى 7-10% للوحدات التى سيتم انشاؤها بمجمع بوصلة.

ومن جانبه قال تونش اوزكان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بولاريس أن المجموعة قامت بتأسيس شركة لإدارة المرافق بغرض تلبية احتياجات وخدمات الشركات العاملة فى منطقة بولاريس و تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين العاملين فى المنطقة، لافتاً إلى أن مجموعة بولاريس تستهدف الارتقاء بمستوى المنطقة لتصبح نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم خاصةً وأن منطقة بولاريس احتلت المركز الـ45 وفقاً لتصنيف جريدة فايننشال تايمز لأفضل المناطق الحرة المستقبلية فى العالم.

ولفت إلى أن الشركة قد حصلت مؤخراً على تخصيص مساحة قدرها 1.4 مليون متر مربع من هيئة التنمية الصناعية بمدينة السادات فى إطار أراضى المطور الصناعى، إلى جانب توقيع عقد لتطوير مساحة 5.5 مليون متر مربع فى العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد تم التوقيع خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ نهاية عام 2017.

وقد رافق الوزير خلال الجولة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمهندس احمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات والمشروعات التنموية بالوزارة