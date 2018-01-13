صور.. وزير الصناعة: افتتاح 2300 مصنع خلال عامين وصادرات 2017 تسجل زيادة 12%السبت، 13 يناير 2018 01:26 م
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز
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قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن الدولة تعمل على تعميق الصناعة الوطنية وعلى رأسها صناعة الحديد، وخلال العاميين الماضيين تم افتتاح اكثر من 2300 مصنع بواقع 3 مصانع يومياً.
وأضاف طارق قابيل خلال جولة فى المنطقة الصناعية بأكتوبر، أنه تم ترفيق 13.5 مليون متر مربع خلال عام ونتعاون مع المطورين الصناعيين فى هذا الملف، وتم تخصيص 8 ملايين متر الأسبوع الماضي للمطور الصناعى، مشيرا إلى أن 2017 شهدت أرقام جيدة جدا للقطاع الصناعي تتمثل ترجمه لاستراتيجية 2020 التى أطلقتها وزارة الصناعة نهاية 2016، لافتاً إلى أنه سيلتقى رئيس الجمهورية بعد غدا لمناقشة عدد من المشروعات ذات الأهمية.
وأوضح قابيل، أن الصادرات حققت 22.4 مليار دولار خلال 2017 بزيادة 12% وتراجع الواردات تم سده فجوته من الإنتاج المحلى، مؤكداً أن الطاقة الإنتاجية للمصانع الخاصة مرتفعة جدا، بالتزامن مع زيادة فى الصادرات وتراجع الواردات، لافتا إلى أن تعويم الجنيه أعطى فرصة كبيرة للصادرات المصرية وللقطاع الصناعى ككل.
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