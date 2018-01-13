صور.. نائب بيلا والحامول: تدعيم 3 أندية بكفر الشيخ بـ 90 مليون جنيه

صور.. نائب بيلا والحامول: تدعيم 3 أندية بكفر الشيخ بـ 90 مليون جنيهالسبت، 13 يناير 2018 01:27 ص
اللواء إبراهيم القصاص عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا والحامول، إن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وافق على طلباته بتدعيم أندية الزعفران، وبيلا، والحامول بمحافظة كفر الشيخ بـ90 ألف جنيه، بتخصيص 30 ألف جنيه لكل ناد كدعم إضافى للإنفاق على الأنشطة المتعددة بتلك الأندية.
وأضاف القصاص، لـ"اليوم السابع"، أنه حريص على الحصول على دعم للأندية التى تشارك فى الدورى، القسم الثالث لكرة القدم، وتجاهد للصعود لدورى الممتاز به إلا أنها تعانى من نقص الموارد المالية، مؤكداً أن وزير الشباب والرياضة لا يدخر جهدا لدعم تلك الأندية، استمراراً لممارسة الأنشطة بها دون توقف.
تعليق الصور
الموافقة على دعم نادي الزعفران ب 30ألف جنيه
دعم نادي بيلا ب 30 ألف جنيه
دعم نادي الحامول ب 30 ألف جنيه
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