صور .. محافظ البحيرة تتفقد أعمال مشروع الرى الحقلى الممول من البنك الدولى





البحيرة – ناصر جودة - جمال أبو الفضل

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على أهمية تنفيذ مشروع الرى الحقلى بمراكز المحافظة ، وذلك لتوفير مياه الرى وزيادة إنتاج الأراضى الزراعية.

وأشارت إلى أن المحافظة تعد من أولى محافظات الجمهورية فى تنفيذ مشروعات الرى الحقلى لتغطية 120 ألف فدان بنطاق المحافظة بمراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص والمحمودية.

جاء ذلك خلال تفقدها اليوم لأعمال استكمال مشروع الرى الحقلى بقرى دمسنا وجواد حسنى بمركز ابو حمص والذى يهدف إلى تغيير ماكينات الرى العاملة بالديزل إلى العمل بالكهرباء للتوفير فى الطاقة والحفاظ على البيئة وتوصيل التيار الكهربائى لجميع محطات الرى و القرى الواقعة بنطاق المشروع.

يذكر أن مشروع الرى الحقلى يتم تنفيذه بتمويل من البنك الدولى وصندوق التنمية الفرنسى وصندوق التنمية الممول من الأوبك بقيمة إجمالية تبلغ 115 مليون دولار.

ويتضمن المشروع تحويل المراوى الترابية إلى مواسير مدفونة لتوفير حوالى 27 % من مياه الرى التى كانت تهدر فى المراوى الترابية والحفاظ على عدم إهدار الأراضى الزراعية عن طريق ردم قنوات الرشا وإضافتها إلى أراضى المزارعين بنسبة 5 % ، مما يؤدى إلى زيادة إنتاجية الفدان بمقدار 20 %.



محافظ البحيرة تتفقد مشروعات الرى الحقلى



جانب من جولة محافظ البحيرة لتفقد الرى الحقلى



محافظ البحيرة وقيادات الزراعة خلال الجولة