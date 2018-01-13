صور.. محافظ أسوان يفتتح مهرجان أسوان للتسوق "كولكشن"السبت، 13 يناير 2018 09:19 م
محافظ أسوان خلال افتتاح المعرض
أسوان ندى سليم
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افتتح اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، منذ قليل، معرض ومهرجان " أسوان القومى للتسوق - كولكشن " بأرض المعارض بمنطقة المسلة الناقصة، وذلك برفقة عدد من الغرفة التجارية بدمياط على رأسه محمد الزينى، رئيس الغرفة، ومحمد أبو القاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، وحسام العربى، وكيل وزارة التموين.
ويضم المعرض عدد من عارضى منتجات الأثاث والمنتجات الغذائية والسلع المعمرة والملابس باسعار مخفضة وبتسهيلات فى السداد.
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