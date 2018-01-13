صور.. بولاريس: 250 مليون جنيه استثمارات مجمع بوصلة للمشروعات بأكتوبر

صور.. بولاريس: 250 مليون جنيه استثمارات مجمع بوصلة للمشروعات بأكتوبرالسبت، 13 يناير 2018 12:37 م
المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد - تصوير كريم عبد العزيز
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قالت شركة بولاريس للتطوير والترفيق الصناعى إن مشروع "بوصلة" أحدث مشاريع شركة بولاريس الزامل للمناطق الصناعية، وهو مشروع صناعى متكامل بالمنطقة الصناعية الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر مخصص بالكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مساحة 56 ألف متر مربع.
بدوره قال تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة مجموعة بولاريس: "إننا فخورون بتدشين مجمع "بوصلة" باستثمارات تصل إلى 250 مليون جنيه، الذى سيساهم بشكل فعال فى تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وهو قطاع كبير من المتوقع له لعب دور إيجابى فى تنمية الصادرات المصرية وتوفير النقد الأجنبى الذى ينفق على استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية، كما نؤمن كشركة للمناطق الصناعية بدور هذه المشروعات المحورية فى دعم الاقتصاد الوطنى وخطة الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادى.
وأضاف: "لقد نجحت بولاريس فى تطوير مجمعات صناعية للمصنعين بمختلف أحجامها واستخداماتها فى مدينة 6 أكتوبر ومدينة السادات وقناة السويس وبنى سويف، والآن نقدم "بوصلة" المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبدأ بداية واعدة وتتوسع بطريقة ذكية وعصرية لأننا نعتقد أن اقتصاد مصر لا يمكن أن يزدهر إلا بزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الناجحة".
فى سياق متصل قال عثمان أريكان مدير عام الشركة: "يقدم المشروع 56 وحدة على مساحة 56 ألف متر مربع، حيث تتراوح مساحة الوحدة بين 494 إلى 703 أمتار مربعة كاملة الخدمات والمرافق مناسبة لجميع الأنشطة التجارية، حيث يمكن تشغيلها فور الحصول على التصاريح اللازمة فى مختلف الاستخدامات سواء كمصنع أو مستودع أو مخزن، مع إمكانية توفير مساحات تصلح للأغراض الإدارية وتوفير صالات لعرض المنتجات المختلفة، ولقد تمت مراعاة تصميم وحدات المشروع الصناعية لتصبح ذكية ومرنة للدمج أو التوسع و إنشاء وحدات أكبر وهو ما يعطي فرصه لأصحاب الوحدات والمشروعات للتوسع فى مشروعاتهم.
وأضاف "عملنا على جعلها صديقة للبيئة من خلال نظام معتمد من وزارة البيئة لتقليل آثار التلوث الناتج عن المصانع، وتم تجهيز الوحدات ومدها بجميع المرافق؛ المياة والكهرباء وشبكات الصرف الصحى الحديثة، هذا بالإضافة إلى البنية التحتية للمشروع، حيث تم إنشاء شبكة طرق منظمة تربط المشروع بباقى المناطق الصناعية والطرق الحيوية بمدينة 6 أكتوبر، كما تم تزويد الوحدات بنظام لمكافحة الحرائق والدفاع المدنى، هذا غير خدمات الأمن والحراسة ونظام المراقبة على مدار الساعة وخدمات النظافة والتشجير والتجميل والصيانة العامة وإدارات المرافق والأعمال الإنشائية والهندسية والميكانيكية والكهربائية".
فى هذا السياق أكد أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على جهود الدولة والهيئة على وجه الخصوص لتقديم كل التسهيلات والإمكانيات لبدء المشروعات الصناعية المختلفة، لافتًا إلى مبادرات الوزارة والهيئة التى تسعى الآن لتجهيز التراخيص اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى فترات قياسية تبلغ 30 يومًا فقط.
وأوضح عبد الرازق أن مشروع "بوصلة" الصناعى هو خطوة على طريق جذب المزيد من المستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات المبتكرة من الشباب والتى ترحب بهم الهيئة وتتعاون معهم فى جميع الإجراءات وتقديم التصاريح اللازمة.
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