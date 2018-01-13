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شقيق أبو تريكة يوضح حقيقة منع والدته من السفر للعلاج فى قطر: كفاية شائعات

السبت، 13 يناير 2018 11:07 م
شقيق أبو تريكة يوضح حقيقة منع والدته من السفر للعلاج فى قطر: كفاية شائعات محمد أبو تريكة


كتب محمد تهامى زكى
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نفى أسامة أبو تريكة، شقيق نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، الأنباء التى ترددت حول منع والدته من السفر للعلاج فى دولة قطر.

 

وكتب أسامة، عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين والدتى بخير ولم يتم منعها من السفر كما يشاع، بل على العكس تماما، فلقد تم إنهاء إجراءات السفر بمنتهى البساطة والسهولة ولكن ونظرا لوجود كسر فى فخذها الأيسر وصعوبة نقلها داخل الطائرة فلم يوافق قائد الطائرة على سفرها وهو طيار أردنى وهذه هي الحقيقة وهذا هو ما حدث".

 

وأضاف تريكة: "لا داعى للشائعات، نتمنى دعواتكم لها بتمام الشفاء، وشكرا لكل من اتصل بى للاطمئنان عليها".

أسامة أبو تريكة
أسامة أبو تريكة

 

 


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