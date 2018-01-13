سلطات المطار تضبط 18 هاربا من تنفيذ أحكام

كتب محمود عبد الغنى

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، من القبض على 18 هاربا من تنفيذ أحكام، خلال حملة أمنية على صالات السفر والوصول وأماكن انتظار السيارات والأكمنة الثابتة والمتنقلة بالمطار.

وأفاد مصدر أمنى بالمطار، أن الحملة أسفرت عن ضبط 18 هاربا من تنفيذ أحكام جنائية، من محافظات مختلفة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الذين تم ضبطهم، تمهيدا لترحليهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام.