سقوط مزارع هارب من حكم بالسجن فى قضية هتك عرض بأسيوط

حبس - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدري
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تمكن فريق مباحث مركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط، من إلقاء القبض على مزارع هارب من حكم بالسجن فى قضية هتك عرض بالغنايم غرب دائرة المركز.
تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة الغنايم يفيد ضبط "ي.ث. م "مزارع ومقيم الغنايم غرب دائرة المركزالمحكوم عليه فى قضية مركز الغنايم . بالسجن لمدة 15 سنة "هتك عرض".
تم تحرير المحضر اللازم وجارى إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق ومصلحة السجون
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