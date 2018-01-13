سفير مصر بالسعودية: مستعدون للانتخابات الرئاسية وتذليل جميع الصعوبات





كتب مصطفى عنبر

قال السفير ناصر حمدى، سفير مصر بالمملكة العربية السعودية، إن الإعداد لتصويت المصريين بالمملكة فى الانتخابات الرئاسية المقرر لها مارسم المقبل، يجرى على قدم وساق من حيث تجهيز مقرات التصويت لتكون على أهبة الاستعداد لحين إصدار التعليمات الرسمية بخصوص عملية التصويت.

وأوضح السفير ناصر حمدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن السفارة البعثة الدبلوماسية المصرية فى السعودية أو أى دولة أخرى منوط بها الإشراف على العملية الانتخابية وتذليل العقبات أمام المصوتين حتى ينتهوا من تصويتهم فى الانتخابات يبشكل صحيح.

وأكد أن التصويت الإلكترونى أو عبر البريد مستبعد تمام من التصويت فى العملية الانتخابية وذلك حرصا على عدم التصويت مرتين فى الانتخابات أو أى شيئ من هذا القبيل.

وأوضح السفير "حمدى" إن المصريين بالمملكة قرابة 3 ملايين مصرى، وسيتم تجهيز مقرات السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة فى جدة لاستقبال جمهور المصوتين فى الانتخابات الرئاسية القادمة.