سعر الدولار اليوم السبت 13-1-2018 واستقرار العملة الأمريكية





كتبت: دانه الحديدى

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 13-1-2018، على نفس اسعار ختام تعاملات الخميس الماضى، اخر ايام الاسبوع المصرفية، مسجلا 17.65 جنيه للشراء، و 17.75 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى.

وفيما يلى اسعار الدولار بمختلف البنوك المصرية وفقا لاخر تحديثاتها..



الدولار

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.64 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.65 جنيه للشراء

17.75 جنيه للبيع



سعر الصرف للدولار

البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ26.4 مليار دولار

قال البنك المركزى المصرى، إن أحد أهم نتائج قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، تمثل فى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نهاية نوفمبر 2017، أى خلال 13 شهرًا منذ تحرير سعر الصرف ، لتسجل نحو 26.4‏ مليار دولار، مقابل نحو 22.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق له.

وقال البنك المركزى المصرى، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017، أى 5 أشهر، ‏بنحو 2.4 مليار دولار لتسجل نحو ‏10.4‏ مليار دولار (مقابل نحو 8.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق)، وتأتى هذه الزيادة دليل على ثقة المصريين فى الجهاز المصرفى، مؤكدًا أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2017 ارتفع بمعدل ‏5.8% ‏لتسجل نحو ‏2.2 مليار دولار ‏(مقابل نحو 2.1 مليار دولار).