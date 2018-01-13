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دروس على "يوتيوب" لتعليم "الرقص الشرقى الحلال" بما لا يخالف شرع الله

السبت، 13 يناير 2018 08:29 م
دروس على "يوتيوب" لتعليم "الرقص الشرقى الحلال" بما لا يخالف شرع الله لقطة من فيديو تعليم الرقص الشرقى


كتبت سارة درويش
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تداول مستخدمو "فيس بوك" مقطع فيديو بعنوان "تعليم الرقص الشرقى بدون مخالفات شرعية" لتعليم الرقص "بدون مشاهدة نساء عاريات أو تسمع موسيقى عليها"، ويظهر فى الفيديو عدد من الهياكل العظمية المرسومة تؤدى مختلف حركات الرقص الشرقى على خلفية سوداء.
 
الفيديو حقق 738 ألف مشاهدة (1)
الفيديو حقق 738 ألف مشاهدة 
 
وتعليقًا على الانتقادات والسخرية التى نالها الفيديو كتبت صاحبته: "كل اللى بيتريق وفاكر إن دا جهل ربنا يسامحك، أولاً الرقص حلال للزوج ومش شرط يكون على أغانى أناشيد أفراح إسلامية، وعشان النساء ما تاخدش ذنب وهى بتنظر لنساء عاريات وموسيقى، شفت الفيديو ونزلته بالعنوان ده عشان ما ناخدش ذنوب فى التعلم".
 
وتنوعت التعليقات على الفيديو بين من ينتقد الفكرة ويسخر منها، فوصف أحد مشاهدى الفيديو الفكرة بـ"النفاق" وكتب: يحرمون الشيء ثم يرقعونه ليتحلل ويشبعون نفسهم بالهوى، ما هذا الهراء". 
 
فى حين عبرت إحدى الفتيات عن إعجابها بالفكرة وكتبت: "والله روعة تسلم إيديكى أنا من زمان أدور على شيء مشابه بدون موسيقى أو عرى".
 
 
وكان الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن رقص المرأة أمام زوجها جائز ولا شىء فيه، لأنه لا عورة بين المرأة وزوجها. وأضاف فى بث مباشر أذيع فى سبتمبر الماضى إن رقص المرأة أمام غير زوجها وغير المحارم يُعد حراما ولا يجوز.

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دار الافتاء

فتوى



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